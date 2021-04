Moltissimi cittadini in questo periodo lamentano la scarsa manutenzione delle strade nel Comune di Castrocielo. A prescindere dalla situazione disastrosa del manto stradale, a mettere ancor in pericolo gli automobilisti sono anche le sterpaglie che crescono a dismisura sul ciglio delle strade e impediscono un'adeguata visibilità

Si apre così una nota dell'Associazione Siamo Castrocielo che ha annunciato proprio in questi giorni la candidatura a Sindaco di Andrea Velardo.

È inconcepibile che nel 2021 residenti e non debbano mettere in pericolo la propria incolumità su strade che sono ormai ridotte a mulattiere. Viviamo - continua purtroppo in un paese dove l'incuria e il menefreghismo regnano sovrani ed incontrastati. Ogni giorno, ormai, riceviamo segnalazioni sullo stato delle strade di Castrocielo, sui social ci sono foto per riempire un album di matrimonio. Cosa sta aspettando l'amministrazione comunale per intervenire? Il mese prima delle elezioni? Ormai per spostarsi nel nostro comune bisogna dribblare buche e anfratti che si sono creati a causa di mesi e mesi di abbandono. Una situazione insostenibile per tutti tranne che per una maggioranza che tutto ha in mente fuorché rendere Castrocielo un paese vivibile e decoroso

ha concluso l'Associazione SìAMO Castrocielo.