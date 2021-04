Le parole del segretario nazionale del Pd Enrico Letta pesano. Con riferimento alla possibile alleanza tra Partito Democratico e Forza Italia, il numero uno dei Democrat ha detto nel salotto di Corrado Formigli a Piazza Pulita: «In Europa siamo alleati e in consiglio dei ministri Brunetta, Carfagna e Gelmini sono quelli che vanno d'accordo con i nostri ministri, fanno le cose insieme senza problemi». Uno scenario non semplicissimo, considerando la situazione attuale.

Intanto perché il Partito Democratico va nella direzione di un'intesa con il Movimento Cinque Stelle ad ogni livello. Inoltre, nell'ambito di quello che è il centrodestra, appare complicato per Forza Italia "sganciarsi" dalla Lega e da Fratelli d'Italia. Eppure il fatto stesso che Enrico Letta non escluda questa ipotesi, vuol dire che si sta ragionando. Molto dipenderà naturalmente dalla prossima legge elettorale. Se cioè sarà con impianto maggioritario o proporzionale. Potrebbe perfino rimanere quella attuale. Ma per quanto riguarda i leader regionali di Forza Italia e del Partito Democratico, si può fare. Forse.