Un atto di indirizzo formulato alla segreteria generale e alle strutture competenti per «avviare un procedimento amministrativo e le attività necessarie volti a verificare, nel rispetto della posizione dei soggetti interessati, la validità delle assunzioni disposte con determinazione dirigenziale del 28 dicembre 2020».

L'ufficio di presidenza del consiglio regionale del Lazio ha deciso di accelerare. Approvando ieri pomeriggio un atto che va nella direzione voluta dal neo presidente Marco Vincenzi.

Nella delibera si chiede pure di «verificare se, nelle more dell'esito del procedimento amministrativo di riesame, sussistano i presupposti per procedere alla sospensione dei rapporti di lavoro in questione adottando provvedimenti consequenziali». Entrambe le attività richieste «dovranno essere espletate con il supporto ed eventuali pareri dell'Avvocatura regionale».

