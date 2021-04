Un atto di indirizzo formulato alla segreteria generale e alle strutture competenti per «avviare un procedimento amministrativo e le attività necessarie volti a verificare, nel rispetto della posizione dei soggetti interessati, la validità delle assunzioni disposte con determinazione dirigenziale del 28 dicembre 2020».

L'ufficio di presidenza del consiglio regionale del Lazio ha deciso di accelerare. Approvando ieri pomeriggio un atto che va nella direzione voluta dal neo presidente Marco Vincenzi.

Nella delibera si chiede pure di «verificare se, nelle more dell'esito del procedimento amministrativo di riesame, sussistano i presupposti per procedere alla sospensione dei rapporti di lavoro in questione adottando provvedimenti consequenziali». Entrambe le attività richieste «dovranno essere espletate con il supporto ed eventuali pareri dell'Avvocatura regionale».

La vicenda è quella legata al concorso del Comune di Allumiere, dal cui elenco-idonei il consiglio regionale del Lazio e altri enti hanno proceduto a ventiquattro assunzioni definitive. La strada lungo la quale si sta muovendo Marco Vincenzi è molto chiara: valutare se esistono le possibilità di una sospensione (o annullamento), in autotutela, delle assunzioni legate a quella vicenda. Ma è evidente che occorrono i pareri dell'Avvocatura regionale e anche dei competenti uffici tecnici. Secondo i legali dell'ente della Pisana per arrivare ad una soluzione del genere vanno accertate eventuali anomalie relative a quel concorso.

La delibera dell'Ufficio di presidenza adottata ieri fa riferimento anche al punto che «dopo la prova preselettiva, basata sulla somministrazione di test a risposta multipla, dovessero accedere alla successiva prova d'esame solo i primi 20 classificati nella prova preselettiva che avessero conseguito il punteggio di almeno 21/30 (includendo i pari merito collocatisi al 20° posto)». La Regione ha utilizzato la graduatoria, come hanno fatto altri Comuni del Lazio. A stilarla è stato il Comune di Allumiere. Al concorso si erano iscritte 642 persone. Inevitabile una prima scrematura, con l'obiettivo di arrivare a 20 esaminandi. Poi elevati a 27 con gli ex aequo. Ma alla fine le parità hanno superato quota 80. E alle fasi ulteriori (prova scritta e orale) sono stati promossi in 107.

L'Ufficio di presidenza ha deciso di muoversi con cautela. Nelle premesse della delibera si legge si è ritenuto «necessario dare mandato alla segreteria generale e alle strutture amministrative competenti per materia di avviare un procedimento amministrativo volto a verificare, nel rispetto della posizione dei soggetti interessati, la validità delle disposte assunzioni e di verificare altresì se, nelle more dell'esito del citato provvedimento di riesame, sussistano i presupposti per procedere alla momentanea sospensione dei rapporti di lavoro in questione adottando i provvedimenti consequenziali».

È un tema molto delicato, perché è evidente che se poi non fossero riscontrate irregolarità, si aprirebbe il fronte dei ricorsi. Sempre ieri è stato eletto il nuovo capogruppo del Partito Democratico, posto lasciato vacante dall'elezione di Marco Vincenzi presidente del consiglio regionale. Alla guida del gruppo consiliare Dem è stata eletta Marta Leonori. Immediata la nota del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, che ha rilevato: «Buon lavoro a Marta Leonori, eletta oggi capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale del Lazio. Un ruolo importante che sono sicuro ricoprirà nel miglior modo possibile grazie alle sue capacità e ad una infinita voglia di fare che ha sempre dimostrato in questi anni. Marta è una persona brillante, una combattente che ha sempre creduto e portato avanti le sue battaglie, lavorando al servizio e per il bene della comunità».

Sara Battisti, consigliere regionale dei Democrat, ha notato: «Congratulazioni a Marta Leonori, eletta capogruppo del Pd in consiglio regionale. A Marta mi lega un rapporto di amicizia sincero e una collaborazione proficua in Regione. Tanti i risultati raggiunti insieme, da ultimo la sua legge che disciplina i tatuaggi, nel quale è inserito anche un mio emendamento che istituisce un fondo per coprire le cicatrici dovute alle mastectomie. Sono sicura che Marta ricoprirà il ruolo di capogruppo con rinnovato entusiasmo e competenza, valorizzando il lavoro fatto dal suo predecessore, il collega ora presidente del consiglio Marco Vincenzi. A lei i miei migliori auguri per questo importante incarico».

Continua altresì il pressing politico per convincere gli altri membri dell'ufficio di presidenza a dimettersi.

Dell'ufficio di presidenza fanno parte i due vicepresidenti Devid Porrello (Movimento Cinque Stelle) e Pino Cangemi (Lega) e i consiglieri segretari Gianluca Quadrana (Lista Civica Zingaretti), Michela Di Biase(Pd) e Daniele Giannini (Lega). La questione è tutta e soltanto di opportunità politica, nel senso che l'ormai famosa determina del 18 dicembre scorso fu votata all'unanimità dall'intero ufficio di presidenza.

Il 7 aprile scorso Mauro Buschini si è dimesso da presidente del consiglio regionale. Un azzeramento dell'UdP aprirebbe la strada a nuovi assetti. Uno scenario sul quale sta spingendo molto il presidente del consiglio regionale Marco Vincenzi. Ma pure il gruppo di Fratelli d'Italia. E Nicola Zingaretti, il quale continua a chiedere le dimissioni dei tre membri di maggioranza.

Intanto, dopo Civitavecchia, anche la Procura di Roma ha aperto un fascicolo (per ora senza indagati e senza ipotesi di reato), delegando al Nucleo operativo dei Carabinieri di raccogliere il materiale. Attesa nei prossimi giorni un'informativa. Mauro Buschini ha deciso di non rompere il silenzio fin quando la commissione Trasparenza non avrà concluso i lavori.

La commissione non è stata ancora neppure costituita.

Sembra però che l'intenzione sia quella di prevederne una "permanente" e non speciale. In ogni caso Buschini ha creato una newsletter dal titolo BusNews. Per informare sull'attività amministrativa. Il senatore Maurizio Gasparri (Forza Italia) sulla vicenda del concorso ha presentato ieri un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica di Roma.