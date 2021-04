Lista unica del Partito Democratico alle prossime elezioni provinciali. Il "contrordine" non è ancora ufficiale, ma si sta andando in quella direzione. Dopo che si era prospettata la possibilità di una soluzione con due "civiche": una di riferimento dell'area Pensare Democratico di Francesco De Angelis e l'altra della componente Base Riformista di Antonio Pompeo.

Ma è evidente che con Enrico Letta segretario del partito è complicato procedere in una simile direzione. Le provinciali, per l'elezione dei 12 consiglieri, si terranno probabilmente a novembre o dicembre. Considerando che la nuova normativa stabilisce che si svolgano entro sessanta giorni dalle amministrative, che a loro volta si celebreranno in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre.

Mentre invece il vicepresidente della Provincia Luigi Vacana continua ad andare avanti nella direzione di una lista civica. Nella quale con ogni probabilità sarà candidato anche Christian Bellincampi, consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle, già candidato a sindaco di Frosinone. Ricordiamo che Vacana è il punto di riferimento di un'area politica molto vasta.

La volta scorsa ha avuto il sostegno del Psi di Gianfranco Schietroma, del Socialismo Tricolore di Biagio Cacciola, dell'area di sinistra che si riconosce nelle posizioni dell'europarlamentare Massimiliano Smeriglio. Ma non è un segreto che Vacana sia politicamente vicinissimo al presidente Antonio Pompeo. Alle provinciali votano sindaci e consiglieri dei 91 Comuni della provincia. Un appuntamento per addetti ai lavori. Proprio per questo con una forte valenza politica.