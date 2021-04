Una sorta di "mission impossible". Ma Nicola Ottaviani, sindaco di Frosinone, non è uno che si lascia spaventare. Anzi, più l'asticella si alza, più aumenta la determinazione. L'obiettivo politico è ambizioso: provare a convincere Michele Marini a guardare nella direzione del centrodestra. L'ex sindaco del Pd è fuori dalla politica attiva dal 2017, quando cioè è terminato il mandato da consigliere comunale di opposizione.

Nelle elezioni comunali di quell'anno Marini rimase a guardare, negando il sostegno al candidato del centrosinistra Fabrizio Cristofari. Le "ruggini" di quanto successo nel 2012 non erano state superate. E non lo sono neppure adesso.



La strategia

Nicola Ottaviani sa perfettamente che ambizioni e obiettivi dovranno essere parametrati sulle date.

Le comunali di Frosinone sono in programma per maggio-giugno 2022. Mentre la legislatura parlamentare scade nel 2023.Ottaviani si giocherà le sue carte per una candidatura alla Camera. Ma è evidente che il successo alle amministrative del capoluogo (sarebbe il terzo di seguito per il centrodestra) diventa un passaggio fondamentale.

Decisivo. Il nome di Michele Marini continua a circolare tra i possibili candidati del centrosinistra ed è un nome che Ottaviani tiene sempre in considerazione e rispetta.

Ma la frattura di Marini con il Pd non si è mai ricomposta. I due hanno un buon rapporto personale e nelle ultime settimane si sono sentiti più volte telefonicamente. Probabile pure che possano incontrarsi, magari a Roma, considerando che Michele Marini lavora al Ministero dell'economia e delle finanze.

Sarà obiettivamente difficile convincere Marini a guardare allo schieramento di centrodestra.

Ma forse l'obiettivo minimo è puntare a che resti a guardare ancora una volta. Ad ogni modo la strategia c'è e bisognerà vedere quello che succederà nei prossimi mesi.

Continua con "Lo stallo nel centrosinistra" e "Le variabili del centrodestra"