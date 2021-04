Il Pd cerca una via d'uscita al terremoto politico verificatosi dopo il caso della "Concorsopoli" alla Regione. Intanto si registrano le prime denunce dei candidati esclusi dalla graduatoria del Comune di Allumiere dalla quale ha attinto l'ufficio di presidenza della Regione come altre amministrazioni, tra cui Guidonia Montecelio.

I carabinieri si stanno muovendo. Probabilmente ascolteranno alcuni dei candidati esclusi dopodiché la procura di Civitavecchia valuterà se ci sono le condizioni per aprire un fascicolo o meno. Detto che la Regione, come gli altri enti, ha sempre ribadito che la procedura seguita è stata regolare e condotta nel rispetto delle leggi vigenti, resta la questione politica sulla quale ha finito per essere scarificato il presidente del consiglio regionale Mauro Buschini che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico. E che ora dovrà essere sostituito.

E su questo si gioca un'altra importante partita. Tra l'altro dall'opposizione si invocano le dimissioni di tutti i componenti l'ufficio di presidenza che ha dato l'ok allo scorrimento della graduatoria di Allumiere. Intanto, dalla riunione dei Dem è emersa la convergenza sul nome di Marco Vincenzi per la sostituzione di Buschini. La proposta davanti al gruppo del Partito democratico è passata. Ora i dem cercheranno di far convergere su Vincenzi anche i voti degli altri partiti, a cominciare dai 5 Stelle che, al momento, si mostrano ancora un po'freddi.

Lunedì è previsto il voto dell'aula e non è affatto scontato che Vincenzi ottenga, almeno in prima battuta, i consensi necessari per accomodarsi sulla poltrona che fu di Buschini. Per essere eletto alla prima chiamata, Vincenzi avrà bisogno di raccogliere 34 voti. Nelle elezioni successive il quorum si abbassa. Per cui bisognerà valutare se la proposta passerà con i soli voti del centrosinistra o se, nel frattempo, i consensi aumenteranno.

Una volta eletto il presidente, i dem dovranno, a loro volta, nominare un nuovo capogruppo. E qui si fa il nome della vice Marta Leonori. Bisognerà poi capire le intenzioni dei restanti cinque componenti l'ufficio di presidenza. Per ora i vicepresidenti Devid Porrello (M5S) e Pino Cangemi (Lega) e i consiglieri segretari Gianluca Quadrana (Lista Civica Zingaretti), Michela Di Biase (Pd) e Daniele Giannini (Lega) sono al loro posto.

Ma un avvicendamento è dietro l'angolo sotto la pressione mediatica del caso.

Intanto si fanno sentire i partiti di opposizione: «Torniamo a chiedere ancora con più forza e ulteriore chiarezza le immediate dimissioni dei consiglieri che fanno parte dell'ufficio di presidenza. Non è più rimandabile un gesto di responsabilità che sia un chiaro segnale di azzeramento e discontinuità rispetto a quanto è accaduto. Anche per rispetto dei cittadini della nostra Regione che non meritano di assistere a questo triste spettacolo». È la posizione espressa dal gruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio.

La Lega, invece, fa sapere che «si cerca davvero la trasparenza oppure si cercano altre poltrone con le presidenze di commissioni speciali e i posti nell'ufficio di presidenza? Ribadiamo la posizione: la trasparenza venga inserita, ad esempio, nel Comitato regionale di controllo contabile, guidato da FdI. Così risparmieremo anche i fondi pubblici».