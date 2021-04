M5s e Pd: stesso passo per un progetto amministrativo nuovo per il futuro della città. L'accordo sembra fatto. Resta ora da vedere quali tra le altre forze di centrosinistra ci sta. "Nelle scorse settimane - si legge in un comunicato congiunto dei due partiti - il M5s Sora ed il circolo Pd Sora hanno avviato una serie di incontri, a cui hanno preso parte la delegazione del M5s e il commissario e il sub-commissario del circolo del Pd sorano, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni politiche e programmatiche da porre a base di un'eventuale intesa per le elezioni comunali.

Negli incontri è emersa la necessità di definire una proposta politica che fornisca all'elettorato sorano un segnale di discontinuità inequivocabile sia rispetto alle passate amministrazioni che, ancor prima, nei confronti del modo abituale di fare politica a livello locale. L'obiettivo è quello di dare avvio ad una nuova stagione che ponga la competenza, la trasparenza e la legalità al servizio della città.

Le interlocuzioni sono avviate e, nei limiti temporali imposti dall'avvicinarsi delle elezioni, Pd e M5s restano aperti al contributo che altre forze politiche o civiche vorranno apportare alla costruzione di un'alleanza che realizzi un concreto rinnovamento della politica sorana".

Non si è fatta attendere la risposta del sindaco Roberto De Donatis: «Hanno parlato al plurale in riferimento alle amministrazioni, quindi non solo la mia, ma evidentemente anche le altre di cui il Pd è stato un convinto sostenitore. Fanno riferimento alla legalità, ma bisogna motivare la frase e indicare a quale amministrazione si fa riferimento. È singolare che il Pd abbia sottoscritto una nota dove sconfessa se stesso e il suo passato. O il partito è sempre tale oppure è il partito di Pinocchio, quello che oggi dice di volere la discontinuità. Il Pd che oggi si accoda al M5s, forza che non ha mai governato in città - conclude De Donatis - dimentica che ha amministrato sia con Ernesto Tersigni, facendo da stampella al sindaco uscente, sia nell'amministrazione del compianto sindaco Cesidio Casinelli, suo massimo esponente locale».