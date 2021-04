Al via le consultazioni che il sindaco Anselmo Rotondo porterà avanti con tutti i componenti della maggioranza.

Incontri singoli che si svolgeranno dopo che il primo cittadino ha deciso di ritirare le deleghe a tutti gli assessori e i consiglieri comunali.

Il perché di questa scelta che ha scosso fortemente il clima politico nella città fluviale è stato spiegato proprio dal primo cittadino. In un'intervista rilasciata su queste colonne Rotondo ha spiegato: «Negli ultimi quindici, ma anche venti, giorni ho notato che si badava di più al pettegolezzo, a trasmettere notizie fuori per segnare la maggioranza e non difenderla. L'obiettivo non era il raggiungimento degli obiettivi. A questo aggiungiamo che qualcuno difendeva la propria delega a danno di altri. Bisogna sempre ricordarsi che le deleghe sono tutte nelle mani del sindaco che decide quando darle e quando toglierle».

Da qui la decisione di firmare il decreto sindacale numero nove con cui ha formalmente revocato le deleghe a tutti i componenti della giunta e a tutti i consiglieri di maggioranza. Un atto forte compiuto a pochi mesi dal voto che ha sancito la riconferma di Rotondo alla guida della città.

Un decreto che è stato spiegato dalla necessità di procedere all'interno della maggioranza a «una verifica politica con una riconsiderazione complessiva degli assetti di governo, per il conseguimento degli obiettivi di mandato. Tale verifica è dettata oltre che da valutazioni politiche anche a garanzia della coesione e dell'unitarietà dell'azione di governo con il preciso obiettivo di perseguire con piena efficienza il programma politico e di dare maggiore impulso all'azione politico-amministrativa nell'esclusivo interesse pubblico, a favore della cittadinanza e nel rispetto del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione».

E proprio questa settimana si terranno le consultazioni singole con tutti i componenti della maggioranza. I primi a essere incontrati saranno il presidente del consiglio comunale Katiuscia Mulattieri e il capogruppo di maggioranza Fernando Carnevale proseguendo, poi, con tutti gli eletti. Sempre nel corso di questa settimana si potrebbe tenere anche un gruppo di maggioranza in cui analizzare la situazione. Momenti importanti che porteranno il sindaco a procedere con la scelta finale. Decisione con cui si capirà se la giunta, quella su cui sono maggiormente puntati gli occhi, sarà riconfermata o se ci saranno cambi di persone o di deleghe.