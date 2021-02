Claudio Durigon torna al Governo, come sottosegretario. E questa volta aumenta il prestigio: è infatti stato nominato al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

È sfumata invece la possibilità di avere Paolo Cassola come sottosegretario all'Ambiente. Il direttore dell'Ente Parco del Circeo è stato in corsa ma alla fine la scelta per quel ruolo è finita ad un politico, la parlamentare del Movimento 5 Stelle Ilaria Fontana, di Frosinone.

Il premier Mario Draghi, un po' a sorpresa, ha inserito ieri la nomina dei sottosegretari nell'ordine del giorno del Consiglio dei ministri. Dopo nemmeno un'ora di discussione, però, la seduta è stata sospesa per pesanti frizioni tra i partiti nella scelta dei sottosegretari, poi superate tanto che prima delle 21 è stata resa nota la lista ufficiale.

Il basso Lazio dunque avrà Claudio Durigon e Ilaria Fontana. Altro volto noto nel Lazio è quello di Alessandra Sartore. L'attuale assessore al Bilancio della giunta Zingaretti andrà a fare compagnia a Durigon al Mef. Il papà di quota 100 paga dunque il veto di Andrea Orlando al Lavoro. Il ministro Dem non è convinto e non vuole il leghista al suo Dicastero.

Ad ogni modo non va per niente male, a Durigon, che entra al Mef, dove il ministro è un tecnico, Daniele Franco, e dove avrà modo di far valere anche le politiche di welfare care alla sua formazione sindacale.

Idem per la deputata della Ciociaria Ilaria Fontana: per lei il Movimento 5 Stelle ha indicato la casella del Ministero dell'Ambiente che è quello che dovrà occuparsi della transizione ecologica.

Fontana, considerata molto potente all'interno degli equilibri dei Cinquestelle, era già andata vicina all'incarico di sottogoverno nel Conte II. Tutto sommato il territorio del Basso Lazio porta a casa due caselle importanti nel Governo Draghi, sostenuto da una maggioranza extralarge. Lega e Movimento 5 Stelle avranno loro rappresentanti nella squadra governativa, mentre nessun rappresentante del territorio di Partito democratico e Forza Italia ha trovato posto nel sotto Governo.