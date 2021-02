Nuovo colpo da parte di Fratelli d'Italia: Luana Pellegrini assessore e consigliere eletta con 560 voti, aderisce al partito della Meloni. Un ingresso che fa felice Riccardo Del Brocco esponente di spicco di FdI. «Lasciatemi dire che sono contento come poche volte. Prosegue senza sosta la crescita di Fdi all'insegna della qualità». «È entusiasmante vedere come i giovani più promettenti della politica provinciale scelgono FdI prosegue del resto, questa è la politica che preferisco. Puntare sui giovani vuol dire scommettere ed ipotecare il futuro. L'entrata in Fdi di una ragazza come Luana Pellegrini vale l'adesione di 5 sindaci che magari approdano nel nostro partito usurati da altre mille esperienze».

La Pellegrini commenta le parole di Del Brocco.

«Ringrazio Riccardo Del Brocco che è il vero artefice di questa eccellente operazione», ha commentato l'assessore. Ritorna sul nuovo ingresso Del Brocco. «Fdi è una cosa diversa, un partito serio, con delle regole e lo dico senza paura, una dirigenza tutta locale.

La linea è quella di investire sui migliori giovani di questa provincia, Luana aldilà di una forza elettorale straordinaria dimostrata sul campo sin da giovanissima, evidenzia di avere le carte in regola per far fare a tutto il partito un salto di qualità».

«L'azione del senatore Ruspandini è chiara: basta la solita trattativa infinita con la solita nomenclatura trita e ritrita. L'esperienza mi insegna che troppo spesso ci sono solo titoli, pennacchi e poca sostanza. Meglio investire sui giovani, preparati, rappresentativi, entusiasti. Ringrazio Luana per aver accettato di proseguire ancora una volta insieme»