Giuseppe Vittigli non è più il portavoce di Fratelli d'Italia. Nella giornata di ieri ha rassegnato le dimissioni dall'incarico. «Dopo più di 8 anni - scrive Vittigli - di guida del partito nella città di Frosinone ho deciso, per motivi di tempo, di lavoro e di giusto ricambio, di rassegnare le dimissioni da portavoce di Fratelli d'Italia.

È una decisione sofferta e complessa, ma una decisione che mi riempie di soddisfazione; pensare di aver preso la guida del partito che forse navigava su percentuali pari al 1% e di lasciarlo, in città, con tre consiglieri comunali e con un'assessore mi da quella soddisfazione che soltanto la Politica può dare.

Ho condotto con il mio direttivo battaglie importanti per la nostra città e insieme abbiamo creato un gruppo direttivo che potrà gestire il partito in una fase delicatissima come sarà quella delle elezioni amministrative».

«Tra i tanti che vorrei ringraziare - prosegue Vittigli - mi preme citare Marco Ferrara, che in un momento difficile scelse di candidarsi con noi e che grazie ai suoi voti ci consentì di conquistare un seggio in consiglio comunale, vorrei ringraziare in modo particolare David Boni che dalla prima ora è stato al mio fianco nel creare dal nulla il partito in città e l'onorevole Alfredo Pallone che pur non conoscendomi mi ha concesso la sua fiducia riservandomi sempre consigli utilissimi.

Per fortuna oggi il partito è cresciuto in numeri ed in qualità e sono diverse le persone che potranno rivestire il ruolo di portavoce; ci sarà l'imbarazzo della scelta tra la nostra ottima capogruppo in consiglio comunale Maria Rosaria Rotondi e il mio amico Domenico Fagiolo fino all'asses sore Pasquale Cirillo; sono certo che il partito sarà gestito da mani capaci ed oneste che guarderanno sempre e comunque il bene della nostra amata città».

«Resto - conclude - a disposizione del partito per ogni attività come è giusto che debba fare un vero militante, che è quello che sarò da oggi».