Maurizio Cianfrocca non sarà il candidato a Sindaco del centrodestra per le prossime amministrative ad Alatri. Ad annunciarlo è lo stesso Cianfrocca in un post sul suo profilo social.

L'annuncio

"Cari amici buongiorno, contrariamente a quanto fino a qualche giorno fa sembrasse cosa certa, che si stesse in attesa di una formale ufficializzazione, sono qui a comunicarvi che NON sarò il candidato a Sindaco del cdx nelle prossime amministrative che si terranno nel comune di Alatri.

Ce l'ho messa tutta, ho dato la mia totale disponibilità , ho dovuto superare ostacoli non facili ma alla fine ero deciso a tentare di " servire" la mia città accollandomi l'onere e l'onore che tutto ciò potesse comportare. Dal momento delle prime ipotesi apparse sulla stampa locale la mia convinzione è via via cresciuta per i continui apprezzamenti e incoraggiamenti che tanta gente mi ha manifestato, direttamente e indirettamente , invitandomi ad accettare questa prestigiosa candidatura.

Ma, purtroppo, qualcosa, indipendente dalla mia volontà, è andata storta, ma non voglio scendere nei particolari perché non è né il modo né il momento e non è rispettoso per chi in tutto questo ha delle responsabilità. Dispiace, dispiace molto per chi ha creduto in me, dispiace non poter intraprendere un progetto ambizioso per la nostra città ma evidentemente da qualche parte tutto ciò era già scritto, doveva andare così.

Ovviamente ci sarà chi di voi rimarrà deluso, e me ne scuso, ci sarà chi invece esulterà e son contento per lui. Da parte mia continuerò sempre a servire la mia città come ho sempre fatto sperando che chi andrà ad amministrarla metterà al primo posto lei e i cittadini per il raggiungimento del tanto agognato "bene comune".

Un caro saluto a tutti voi. "