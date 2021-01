Marco Frascone, ex assessore e consigliere comunale, si tessera con Fratelli d'Italia. «Ho scelto FdI per la coerenza e la determinazione mostrate in questi anni, oltre che per l'attaccamento al territorio manifestato dalla presenza costante in città del senatore Massimo Ruspandini», ha spiegato Frascone. Gli ha fatto eco il senatore Ruspandini: «L'ingresso di Frascone nella nostra famiglia non può che rendermi felice. Sono sicuro che la sua esperienza sarà un'arma in più per rafforzare la nostra posizione».

Entusiasta anche il consigliere Massimiliano Bruni che esprime «felicità e soddisfazione» sottolineando che con Francone «oltre a una profonda amicizia, mi lega anche l'esperienza politica condivisa». Il coordinatore cittadino Massimiliano Contucci aggiunge: «Questo nuovo ingresso aggiunge spessore a un gruppo già valido».