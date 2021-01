A un anno e mezzo dall'insediamento arriva il primo rimpasto di Giunta. A novembre le dimissioni del consigliere Paolo Iovine con l'ingresso in assise al suo posto di Gennaro Fiorentino.

Ieri, un nuovo cambio, l'assessore Chiara Delli Colli si è dimessa: «Dopo attenta e sofferta riflessione, ho deciso di rassegnare le mie dimissioni dall'incarico di assessore alle Attività Produttive. All'inizio di dicembre avevo già manifestato a Enzo Salera la mia volontà di essere sollevata da un incarico che, per i tanti settori di competenza quali commercio, industria, artigianato, agricoltura, trasporti urbani, problemi del lavoro, richiede, oltre ad un notevole impegno, anche una presenza assidua.

Presenza che, anche per motivi di prudenza considerata la mia professione di medico al lavoro in una struttura privata a contatto con pazienti Covid positivi, e ritengo alquanto inopportuna, in considerazione peraltro della preoccupante accentuazione in quest'ultimo periodo dell'epidemia in corso.

Nel frattempo, sopravvenute ragioni familiari, non mi consentono di adempiere al gravoso compito politico amministrativo nel modo necessario e nella maniera dovuta. Con senso di responsabilità ho assunto quindi la mia sofferta ma necessaria decisione. La vita, del resto, non sempre ci consente di continuare a fare ciò che noi desidereremmo, che non vorremmo lasciare.

Ma dobbiamo saper fare i conti con ciò che ci si pone davanti, nella consapevolezza che chi ricopre un incarico pubblico mai può sacrificare l'interesse pubblico al piacere personale. Ringrazio il sindaco Salera per la fiducia, assegnandomi un assessorato così importante nel quale, pur tra oggettive difficoltà, ho fatto una esperienza esaltante. In questo momento il mio pensiero va pure ai colleghi di giunta con cui ho lavorato in armonia, con reciproco rispetto, e ai consiglieri comunali che mi hanno gratificato della loro amicizia e stima. A tutti va il mio ringraziamento».

«Sono felice di questa nomina, felice che ci sia stata accordo totale sul mio nome, a partire dal sindaco.

Ringrazio Chiara per il lavoro svolto fino ad ora in un assessorato difficile come questo. Il mio è un percorso e questa è un nuovo tappa. Spero di fare tutto il meglio per la mia città» ha dichiarato entusiasta il neo assessore Arianna Volante.

Ieri alle ore 18.32 si è conclusa la riunione del gruppo Pd che, con decisione immediatamente comunicata al sindaco, ha indicato all'unanimità la consigliera comunale Arianna Volante quale assessore alle Attività produttive, Commercio e Trasporti al posto della dimissionaria Chiara Delli Colli. «Subentrerà in consiglio comunale il dottor Sergio Marandola a cui faccio un grande in bocca al lupo per questo nuovo percorso politico» ha dichiarato il capogruppo del Pd Gino Ranaldi.