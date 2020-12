Terremoto in Fratelli d'Italia in provincia di Frosinone. Pasquale Cirillo, assessore al patrimonio al Comune di Frosinone, si è dimesso dalla carica di vice coordinatore provinciale del partito in aperto dissenso con la linea del coordinatore provinciale Paolo Pulciani.

Il casus belli, che ha portato Cirillo ad abbandonare la carica, è da ricondurre alla costituzione di un nuovo circolo territoriale a Serrone che va a sovrapporsi a quello già attualmente esistente (costituito circa un anno e mezzo fa) e che, nell'ultima campagna di tesseramento, ha prodotto sessantacinque adesioni al partito.

«Ho scritto direttamente a Giorgia Meloni - ha detto Pasquale Cirillo - per investirla del problema e per richiedere un suo intervento al fine di risolvere quella che si sta configurando come una vera e propria vertenza frusinate».