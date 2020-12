È il senatore ciociaro Gianfranco Rufa l'uomo scelto da Claudio Durigon per guidare la Lega in provincia di Latina. Il parlamentare avrà la carica commissariale e dovrà gestire il Carroccio pontino fino alle prossime elezioni amministrative, appuntamento cruciale per la Lega in quanto si capirà se il radicamento territoriale sarà finalmente completato. Rufa succede a Silviano Di Pinto, coordinatore uscente che ha rassegnato le dimissioni dalla carica.



Le dichiarazioni di Durigon

«Ringrazio Di Pinto per il grande lavoro svolto - afferma Durigon - Il senatore Rufa, imprenditore e conoscitore degli enti locali, avrà il compito di guidare il partito alle prossime amministrative, a partire da Latina, e di organizzare una struttura ancora più forte e capillare attraverso le importanti risorse interne e quelle provenienti dalla società civile, su cui Matteo Salvini ha puntato consentendo alla Lega di diventare la casa degli italiani. Il senatore Rufa potrà contare sul responsabile dell'organizzazione Matteo Adinolfi, l'eurodeputato che ha ottenuto 23.000 preferenze alle scorse Europee nella provincia di Latina - argomenta Durigon - Si intende rafforzare così una macchina brillante e vincente della Lega a Latina e nel Lazio, incentrata alla valorizzazione del territorio e alla centralità delle istanze dei Comuni, partendo dai piccoli centri fino a quelli più grandi dove occorre cambiare necessariamente rotta sul governo locale», conclude il coordinatore regionale della Lega. Un incarico importante per il senatore Gianfranco Rufa che è stato vicecoordinatore della Lega a Frosinone.



Le parole di Rufa

«Sono orgoglioso ed onorato di servire il partito, la provincia di Latina è ricca di peculiarità e di eccellenze - afferma il senatore ciociaro - Continueremo a farla crescere insieme alla Lega, che è sempre più centrale per le categorie e per i cittadini. Abbiamo un'idea chiara sul modello di sviluppo, di governo e di servizi: bisogna mettere a sistema Latina e gli altri territori del Lazio.

Occorre fare squadra, partendo dai piccoli e medi imprenditori che sono al centro della nostra azione». Il nuovo commissario della Lega in provincia dice: «sono a disposizione dei trentatré Comuni della provincia di Latina per costruire insieme un partito sempre più radicato sul territorio».



L'assetto

A dare manforte al senatore Gianfranco Rufa, come annunciato dal coordinatore regionale Claudio Durigon, ci sarà il parlamentare europeo Matteo Adinolfi, che già, in passato, ha ricoperto il ruolo di coordinatore provinciale. La Lega, con questa nuova fase che è stata inaugurata dalla nomina di Durigon a coordinatore regionale, punta ad arrivare alle amministrative del 2021 a conquistare la posizione di primo partito in tutto il Lazio.