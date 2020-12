Amministratori, dirigenti e militanti del Partito democratico hanno partecipato alla diretta su Zoom per l'iniziativa della Federazione provinciale del Partito democratico di Frosinone "Una nuova Sanità: come ripensare i servizi sul territorio dopo l'emergenza".

Sono intervenuti il presidente del consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini e la consigliera regionale Sara Battisti. A moderare l'iniziativa il segretario provinciale Luca Fantini. «È iniziato un percorso - ha spiegato Fantini - che ci porterà alla stesura di un documento di proposte che, come federazione provinciale, presenteremo alla governance della Asl di Frosinone.

Grazie al confronto con i nostri iscritti sulla Sanità, faremo una sintesi per contribuire in maniera propositiva ad innalzare ulteriormente la qualità dei servizi su tutte le strutture della provincia.

Il grande sforzo della Regione Lazio per la ricostruzione dei servizi, dopo i disastri della destra, è evidente e dobbiamo marcare con forza e determinazione la differenza tra chi la sanità nel Lazio l'ha distrutta e chi l'ha risollevata, risanandone i conti, portandola fuori dal commissariamento e aprendo una stagione di nuovi e ambiziosi investimenti».