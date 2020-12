«Nessuna pubblicità alle falsità del Pd». Replicano i consiglieri comunali di centrodestra di Ferentino al segretario civico del Pd Andrea Pro, in merito alla Casa della salute.

«La sanità regionale ha sicuramente vissuto un periodo triste sotto la gestione Polverini, ma attribuire ad essa la situazione disastrosa della Casa della salute di Ferentino non corrisponde alla verità, come dichiarato da Andrea Pro». A sostenerlo sono i consiglieri di opposizione Maurizio Berretta, Franco Collalti e Luca Zaccari che puntualizzano: «la storia in realtà è ben diversa.

Il depotenziamento della struttura è stato adottato dall'ex presidente e commissario alla sanità della Regione Piero Marrazzo nel biennio 2007/2008, dopo che la giunta Storace aveva prima, nel 2000/2001, ripristinato il servizio di Primo soccorso e nel 2002 la Riabilitazione post acuzie. Quindi è sbagliato dire che "la gestione regionale di centrodestra ha distrutto un sistema funzionante.

Una cosa va sottolineata: vista la gestione decennale tutta a sinistra, del nostro Comune, Provincia e Regione, fa strano come le cose non siano migliorate fino ad oggi. Se non si ragiona all'unisono – conclude - l'opposizione la Casa della salute di Ferentino non avrà futuro».