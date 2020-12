Una raccolta fondi on-line per chi ne ha più bisogno promossa dai giovani. Questo lo spirito che sta animano l'iniziativa di Forza Italia Giovani Lazio che attraverso *#LazioSolidale* sono scesi in campo per l'acquisto dei pacchi alimentari Coldiretti da destinare a famiglie e persone in difficoltà dei nostri territori.

Gioacchino Ferdinandi, nella sua veste di consigliere provinciale, ha invitato tutti a prendere parte alla donazione. «La donazione, si può fare comodamente attraverso GoFundMe con carta di credito» ha spiegato.

«Quest'anno, purtroppo più degli altri anni, tante famiglie si trovano in grave difficoltà economica. In molti hanno perso il lavoro, esaurito i propri risparmi e in tanti non riescono neanche a mettere del cibo in tavola per i propri figli. Come Forza Italia Giovani Lazio, ma prima ancora come giovani cittadini, ci sentiamo in dovere di dare una mano a chi è meno fortunato di noi con dei pacchi alimentari contenenti beni di prima necessità a Km 0 che verranno acquistati dalla Coldiretti con il duplice intento di sostenere sia le persone e le famiglie in difficoltà sia i produttori locali della nostra Regione duramente colpiti dalla crisi economica - hanno dettagliato gli organizzatori -

Aiutaci a regalare un Natale migliore e nuova speranza per tante persone in difficoltà. Ciascuno può donare e attivarsi per raccogliere quante più donazioni possibili. Le donazioni chiuderanno il 15 dicembre».