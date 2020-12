Il Pd di Frosinone annuncia il via alla campagna per la raccolta alimentare e di beni di prima necessità per nuclei in difficoltà. A partire da oggi, il Partito democratico di Frosinone lancia «una campagna per la raccolta alimentare e di beni di prima necessità, a sostegno delle associazioni che già durante il lockdown hanno aiutato i più fragili - spiegano Alessandra Maggiani e Rachele Martino della segreteria provinciale del Partito Democratico - Ogni circolo sarà chiamato a collaborare con le associazioni presenti sul suo territorio nel solco dell'iniziativa del Partito Democratico "Circoli in rete", pensata per dare un sostegno concreto a chi è in difficoltà in questa delicata fase di pandemia».

I due esponenti dem aggiungono che «in un momento in cui il nostro Paese è ancora alle prese con la crisi sanitaria, diventata anche e soprattutto economica e sociale, nel nostro territorio emergono sempre più casi di sofferenza e disagio. Sono migliaia le famiglie in difficoltà anche nella nostra provincia e da tempo le associazioni, e i nostri amministratori, sono in prima linea per offrire sostegno ai nuclei meno abbienti. Vogliamo fare la nostra parte, metterci la faccia: con tutto il gruppo dirigente e i circoli territoriali saremo a servizio delle nostre comunità.

Il nostro vuole essere un supporto alle associazioni impegnate nel sociale e partiremo con un gruppo pilota di circoli più grandi, Frosinone, Veroli, Isola del Liri, Ferentino e Arpino, che già hanno dato la propria disponibilità, per poi proseguire su tutto il territorio della federazione».