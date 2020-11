Daniele Massa, eletto con la lista Fratelli d'Italia, è il consigliere comunale più giovane dell'Assise civica.

Classe 1994, si è formato tra i ranghi della politica sotto l'egida del senatore Massimo Ruspandini.

Una modifica dello Statuto, in piena linea con l'età media che va abbassandosi tra Giunta e Consiglio comunale, è la sua più recente proposta portata a compimento a favore dei giovani ceccanesi.

Consigliere Massa, che cosa comporterà questa modifica dello Statuto?

«Si è resa necessaria perchè lo Statuto faceva ancora riferimento a una legge del 2003, che prevedeva soltanto il Consiglio comunale dei Ragazzi frequentanti le scuole secondarie di Primo grado, e la carica di baby-sindaco. Invece, la più recente normativa regionale ci permette di modificare la carta comunale aggiungendo a quello dei Ragazzi, il Consiglio dei Giovani e dei Bambini. Il Consiglio comunale dei giovani sarà un organo autonomo, che avrà la possibilità di presentare a me, in quanto delegato alle Politiche giovanili, le sue proposte, ma si interfaccerà anche con gli altri organi del Comune e con il sindaco.

Lo farà anche su invito degli amministratori in merito a temi e iniziative che riguardano i giovani».

Che cosa significa per Ceccano questo nuovo organo?

«Sarà una svolta nell'ambito della politica giovanile.

È la prima volta che si arriva a questo traguardo, dopo diverse proposte avanzate negli anni passati. C'è sempre stata questa volontà da parte dei movimenti giovanili e finalmente è stata colta. Sono molto orgoglioso di averla portata a compimento. I giovani ceccanesi che vorranno interessarsi alla politica cittadina potranno misurarsi in prima persona con vere elezioni per la formazione del Consiglio e potranno così far sentire la propria voce attraverso un organo riconosciuto».

Quanto conta far capire ai ragazzi che è importante vivere la politica fin da giovanissimi?

«È fondamentale far capire alle ultime generazioni quanto l'impegno politico sia bello, ma soprattutto importante. La politica determina tutto ciò che ci circonda e ci passa davanti agli occhi ogni giorno.

Negli ultimi anni, la politica ha allontanato i giovani da un interesse attivo, anche per la scarsa importanza che certi politici hanno dato ai ragazzi. Al contrario, a livello cittadino e provinciale, il senatore Massimo Ruspandini ha sempre creduto in un ricambio generazionale e la mia presenza nel Consiglio comunale di Ceccano credo che sia la migliore dimostrazione, anche perché non credo esistano tanti esempi in Italia. Basta guardarsi intorno e leggere le statistiche».