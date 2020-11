Problemi per gli studenti della scuola media "Conte" di via XX Settembre, a farsi portavoce delle difficoltà e dei disagi vissuti dai ragazzi e dalle famiglie, Manuela Di Ruscio, FdI.

«Alla scuola Conte c'è una classe da mesi senza porta, si seguono le lezioni al freddo e nel caos. I genitori sono in ansia e il Comune di Cassino fa finta di non vedere - la dura critica dell'esponente di Fratelli d'Italia - Dall'inizio dell'anno scolastico la sezione terza D della scuola Conte è costretta a svolgere le lezioni senza porta, ciò vuol dire non solo che i ragazzi devono stare in classe per ore al freddo ma anche che vengono continuamente distratti dall'andirivieni dei corridoi».

Prosegue Di Ruscio evidenziando le criticità quotidiane dei ragazzi e del corpo scolastico: «Molte sono state le sollecitazioni al Comune da parte della scuola e dei genitori degli alunni ma ad oggi non si hanno risposte. La preoccupazione è tanta, soprattutto ora che andando incontro alla stagione invernale assisteremo ad un repentino abbassamento delle temperature e purtroppo anche se ci sono i riscaldamenti senza la chiusura di una porta la classe non risulterebbe riscaldata a sufficienza».

«Purtroppo sulla criticità della situazione nessuno batte un colpo e a pagarne le conseguenze sono i bambini, le maestre e i genitori che in questo periodo sono già abbastanza preoccupati per l'emergenza Covid - conclude amareggiata e indignata Manuela Di Ruscio, che aggiunge - Da mamma, mi metto nei loro panni e chiedo al sindaco di darci risposte e di adoperarsi al più presto per risolvere la situazione». Un appello all'amministrazione per risolvere al più presto la questione che vede coinvolti studenti e docenti.