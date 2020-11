Quello di venerdì mattina, 27 novembre, si annuncia come il primo dei Consigli comunali "politici" della seconda consiliatura Caligiore. Infatti, il quarto punto all'ordine del giorno prevede la discussione sulle linee programmatiche di mandato. Un programma premiato dai cittadini con il voto e che segnerà il percorso politico-amministrativo dei prossimi cinque anni.

Di fatto, già dal suo insediamento, l'Amministrazione Caligiore ha già affrontato alcuni problemi legati all'emergenza sanitaria. Dopo il tempestivo intervento del sindaco, culminato nella chiusura temporanea di tutte le scuole a causa dell'impennata dei contagi tra gli studenti, e dopo gli screening collettivi presso il Liceo Scientifico e Linguistico, a cui l'Amministrazione ha collaborato con l'Azienda Sanitaria e l'Istituto, bisognerà pensare a tutto ciò che permetterà il graduale ritorno alla normalità.

Il virus ha travolto il Comune, costringendo il commissario prima e il sindaco Caligiore poi ad agire in una situazione d'urgenza, scegliendo le priorità in funzione dell'emergenza sanitaria. Inoltre l'Amministrazione, per stare più vicina ai cittadini in questo momento delicato, ha attivato una puntuale comunicazione istituzionale relativamente all'epidemia, con la pubblicazione dei bollettini ufficiali che giungono al Comune dalla Asl frusinate.

Sicuramente un programma vasto quello intorno al quale ruoterà il lavoro degli amministratori nel quinquennio 2020-2025, che spazia dall'ambiente alla tutela del territorio; dalla raccolta differenziata alle aree cimiteriali, non trascurando il decoro urbano. Grande attenzione sarà riservata all'urbanistica, al servizio idrico e al tema della sicurezza, cavalli di battaglia della Giunta Caligiore.

Tutto questo sempre con un occhio attento ai temi sociali; al commercio in grande sofferenza per l'epidemia; alla cultura con l'iniziativa già in corso per l'ulteriore valorizzazione del Castello dei Conti, con la ristrutturazione di alcune sale. Altro punto importante del programma è sicuramente la nuova Unità di supporto permanente, che farà da "trait d'union" tra Amministrazione e cittadini. L'obiettivo sarà poi rivolto alla scuola e all'incremento della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica. Punto centrale di quella che sarà l'attività amministrativa è senza dubbio un'attenzione particolare allo sport, con la priorità di ricreare una "cittadella sportiva" degna di una città come Ceccano.