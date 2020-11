Sarà Claudio Durigon il prossimo coordinatore regionale della Lega. Subentrerà a Francesco Zicchieri, che a sua volta avrà un incarico di tipo nazionale. È questo il passaggio più significativo a livello locale della riorganizzazione del Carroccio fortemente voluta da Matteo Salvini.

E la rivoluzione del Capitano partirà, secondo autorevoli indiscrezioni, dall'azzeramento di tutti i coordinamenti regionali. Insomma, il generale cambia i colonnelli.

Claudio Durigon, già responsabile politico della Lega nella Capitale, avrà quindi pure il ruolo di coordinatore regionale.

Mentre per Francesco Zicchieri si profila una carica all'interno della segreteria politica nazionale della Lega. Con delle responsabilità che probabilmente avranno a che fare con il centrosud, dove Salvini intende radicare il partito.

Claudio Durigon, già sottosegretario al ministero del lavoro nel primo Governo Conte (è il "papà" di Quota 100), avrà quindi una funzione fondamentale e strategica nella Lega a livello regionale. Perché è evidente che da responsabile politico del Carroccio a Roma si giocherà moltissimo nella campagna elettorale peril Campidoglio. Una tappa che potrebbe rappresentare un vero e proprio trampolino di lancio anche per le regionali. Ma questo si vedrà, considerando che sia le politiche che le regionali sono previste per il 2023. A meno di scenari di elezioni anticipate.

Bisogna sempre tener presente pure un altro scenario.

Con il taglio di 345 seggi parlamentari sarà inevitabile un nuovo assetto dei collegi, indipendentemente da quella che sarà la nuova legge elettorale. Francesco Zicchieri la volta scorsa fu eletto deputato in Ciociaria, nel collegio maggioritario della Camera nord. Mentre Claudio Durigon è arrivato a Montecitorio da capolista del collegio proporzionale Frosinone-Latina. Da coordinatore regionale avrà lui le carte in mano per decidere strategie e candidature. Però è anche evidente che la partita che si profila da giocare è doppia.

Considerando l'ipotesi di candidatura alla presidenza della Regione Lazio.