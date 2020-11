Nuovi loculi a Caira. A parlare è l'esponente di Fratelli d'Italia, Gabriele Picano che sollecita interventi anche nella popolosa frazione. A segnalargli la situazione, come riferisce, sono stati alcuni cittadini che parlano di una "grave carenza".

Così solleva il problema affinché possa essere udito dalle "orecchie" dell'amministrazione. "Tutto ciò sarebbe scongiurato attraverso la realizzazione di nuove celle e di conseguenza occorrerebbe ampliare il cimitero per la costruzione di nuovi posti. Mi chiedo che cosa stiano facendo i consiglieri di maggioranza di Caira per risolvere la situazione, per di più il cimitero di Caira deve essere di pertinenza dei cairesi e, in questo periodo, starebbero arrivando anche le salme dal cimitero di Cassino.

La situazione che si presenta in questo momento risulta urgente e determina la necessità di intervenire il prima possibile al fine di garantire risposte ai concittadini di Caira i quali si vedono del tutto abbandonati sulla questione".