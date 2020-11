Gianluca Tartaglia è stato nominato membro del coordinamento provinciale di Forza Italia. A darne notizia ufficiale il coordinatore regionale Claudio Fazzone che così ha motivato questa scelta: «C'è l'esigenza di radicare Forza Italia e la riorganizzazione del partito richiederà un notevole sforzo, anche alla luce del momento storico, davvero difficile sul piano sanitario, economico e sociale per la nostra Italia, caratterizzato dall'emergenza pandemica.

Abbiamo davanti un periodo piuttosto impegnativo che ci impone di creare una squadra determinata, coesa sul piano programmatico e capace di fornire nella sua compagine punti di riferimento certi per i cittadini che credono nella possibilità di creare un futuro migliore». In merito alla nomina Chiusaroli, commissario azzurro provinciale dell'area sud: «Un ottimo riconoscimento Tartaglia».

L'ex consigliere comunale: «Il partito cresce e si rinnova ogni giorno grazie al grande lavoro, al contributo che tanti uomini, donne e giovani svolgono tutti i giorni e ciò che accomuna tutti noi è la passione ma soprattutto la condivisione di ideali comuni che contraddistinguono il nostro partito. Ringrazio il senatore Fazzone e i tre sub commissari Natalia, Chiusaroli e Piacentini per la fiducia. So che questo ruolo molto delicato avrà bisogno di tanto lavoro. Ma come dice la mia amica Rossella Chiusaroli...insieme si può».