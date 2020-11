L'assessore ai Servizi sociali, nonché vicesindaco, Federica Aceto presenta alla cittadinanza una forma di assistenza nata in collaborazione con il consorzio "Parsifal" e la cooperativa "Altri Colori". Si tratta di una formula già sperimentata in occasione di altre emergenze.

«#NoiCiSiamo Non è soltanto un hashtag spiega l'assessore ma una assunzione di responsabilità del Comune di Ceccano nei confronti di quanti non possono affrontare da soli le incombenze burocratiche e le necessità personali a causa delle norme e dei rischi relativi al Covid-19. Il servizio è rivolto ai cittadini sottoposti a un periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, privi di una rete sociale di supporto.

In particolare anziani soli, persone in situazione di fragilità sociale o esposte al rischio di contagio per gravi patologie e disabilità. Queste categorie - prosegue Federica Aceto - potranno richiedere la consegna della spesa o farmaci a domicilio, il pagamento di bollette, la tele-compagnia oppure l'orientamento chiamando i numeri 0775-1523335 e 349-4454185, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13. Il servizio viene svolto con la massima attenzione alle misure di prevenzione e con tempi brevi che garantiscano l'efficienza delle consegne in giornata».

L'assessore conclude dichiarando che la volontà dell'Amministrazione è «mettere in atto ogni iniziativa di utilità sociale per rispondere ai bisogni urgenti in seguito all'epidemia e tutelare i cittadini più fragili aiutandoli a limitare il più possibile gli spostamenti; ma contrastando anche la solitudine della quale potrebbero soffrire. Infatti, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale ha richiesto l'adozione immediata di iniziative utili a sostegno della collettività e di assistenza alla popolazione. Noi ci siamo».