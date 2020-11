Dopo il successo nelle ultime amministrative, Il coordinatore cittadino della Lega, Vincenzo Parisi, interviene sulla situazione del partito a Ceccano.



Un ottimo risultato quello ottenuto dalla Lega

«Il risultato della lista Lega Salvini è molto positivo e ha premiato gli sforzi di chi ha creduto veramente alla possibilità di una presenza della Lega nella competizione amministrativa ceccanese. Fin dal primo momento, con il consigliere Angelo Macciomei, abbiamo aderito al progetto politico di riconferma della candidatura a sindaco di Roberto Caligiore e i fatti ci hanno dato ragione. Abbiamo portato in dote all'attuale Amministrazione Caligiore un ottimo gruppo consiliare, con il riconfermato Angelo Macciomei, eletto con un consenso davvero notevole e il neo-eletto Pasquale Bronzi, sostenuto da un sorprendente numero di preferenze raccolte in molte sezioni. Subito dopo si è piazzato il giovane talento Alessio Patriarca, che riteniamo una vera risorsa per Ceccano e per la Lega.

E sarà nostro preciso compito permettere a Patriarca di entrare in Consiglio comunale. Nello stesso tempo, terremo nella massima considerazione tutti i candidati e le candidate della nostra lista, che ci hanno sostenuto con grande impegno e dedizione».

Dopo il voto come procederà la Lega?

«È il momento di amministrare e governare bene, con efficacia e con provvedimenti in favore della città che siano chiari e visibili. In questa prima fase amministrativa abbiamo schierato e proposto Stefano Gizzi come assessore nella Giunta Caligiore, che sarà sicuramente un valore aggiunto per il conseguimento degli obiettivi culturali, che porteranno a una valorizzazione dei tanti beni storico-artistici presenti in città».

Quanto conta essere parte di una Amministrazione comunale?

«Il contributo della Lega a Ceccano sarà di sicuro valore e affidabilità amministrativa. Faremo di tutto per sostenere il sindaco Caligiore con lealtà e con un ausilio concreto e di contributi propositivi. Ci impegneremo per costituire un legame forte e duraturo con gli altri rappresentanti della Lega e con tutte quelle realtà che potranno favorire la presentazione di bandi e il reperimento di finanziamenti regionali, nazionali ed europei di cui Ceccano ha bisogno. Nelle deleghe attribuite dal sindaco ai nostri consiglieri daremo il massimo e sapremo offrire all'Amministrazione comunale e ai cittadini un contributo di generosa dedizione e impegno».