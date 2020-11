Il Consiglio comunale di Frosinone tornerà a riunirsi il 4 novembre, con inizio alle 19, per il question time. La seduta, questa volta, sarà caratterizzata da una importante novità. La massima assise civica si terrà in videoconferenza, tramite una piattaforma messa a disposizione dei consiglieri comunali.

Il Settore Ced assicurerà l'attivazione ed il mantenimento online della videoconferenza sino al termine della stessa ma, per quanto riguarda la qualità la stabilità e fluidità del servizio, tutto sarà direttamente proporzionale alla connessione internet dati propria di cui usufruirà ogni utente.

I consiglieri che non vorranno utilizzare la modalità digitale della videoconferenza, potranno partecipare alla seduta recandosi nei locali posti in piazzale Europa (Immobile Centro Città) sede della Sala Protezione Civile C.O.M. (Centro Operativo Misto), dove per questo periodo di emergenza sanitaria è stata spostata l'aula consiliare.