Un malore alla guida non gli ha lasciato scampo. Ha fatto in tempo a fermarsi e ad accostare, evitando di coinvolgere altri veicoli, è sceso e si è accasciato. Inutile la corsa in ospedale per Gianluca Verrelli, imprenditore edile originario di Boville Ernica, da poco tempo si era trasferito a Casamari con la sua famiglia. Aveva 44 anni.

È successo ieri mattina a Roma, in via Galvano della Volpe. La notizia ha destato tanto dolore e incredulità. Il bovillense era molto conosciuto e stimato.

La ricostruzione

Ha avuto i riflessi pronti e ha accostato il veicolo. Si è sentito male e si è fermato. È subito sceso dalla macchina e si è accasciato. Alcuni automobilisti, che hanno assistito alla scena, si sono subito fermati per prestare soccorso all'uomo. Erano circa le 10.30 quando si è consumato il dramma. Immediatamente è stato contattato il 118. Sul posto è arrivato il personale medico che ha trasportato il quarantaquattrenne, con un'ambulanza, all'ospedale "Tor Vergata". Ma ogni tentativo di strapparlo alla morte è stato vano. Il personale medico non ha potuto fare nulla per salvarlo. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia.

Il dolore

Una notizia che ha destato grande dolore in tutti i familiari, amici, colleghi e le persone che conoscevano Verrelli. Da tutti ricordato come una persona sempre sorridente, cordiale. Il quarantaquattrenne era dedito al lavoro e alla famiglia. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla moglie e ai figli. La notizia si è diffusa nel tardo pomeriggio a Boville Ernica, suo paese d'origine, e nella vicina Casamari, nel comune di Veroli, dove viveva da qualche tempo con la famiglia.