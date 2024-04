La notizia era nell'aria, ma ora lo scenario prospettato sta diventando realtà: il trasloco della scuola di volo per elicotteristi dell'Aeronautica militare da Frosinone a Viterbo sta muovendo i primi passi concreti. La prossima settimane, e per sette giorni, i mezzi e il personale operativo del 72º Stormo saranno nel capoluogo della Tuscia per iniziare a prendere confidenza e le misure con quella che sarà la prossima sede della nuova scuola interforze di addestramento al volo dell'ala rotante.

Tuttavia, a quanto pare, a Viterbo c'è ancora molto lavoro da fare sotto il profilo delle dotazioni strutturali e infrastrutturali necessarie per le esigenze della scuola di volo, ma il processo è ormai irreversibile. Una sconfitta inequivocabile per la classe politica locale e per il capoluogo e il suo hinterlande che vanno a perdere una vera e propria eccellenza che, oltre a dare prestigio, sviluppa anche un certo indotto economico sotto vari punti di vista. E in tanti si chiedono: che fine ha fatto il tanto evocato tavolo con il ministro della Difesa Crosetto?