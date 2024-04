Furti a raffica durante le feste pasquali nei bar del paese, messi a segno nel cuore della notte. A distanza di 24 ore, a Pasqua e Pasquetta, sono stati presi di mira due esercizi che somministrano cibi e bevande: il Bar Truini e il "Bar 58", il primo sito in via Meringo Alto, il secondo sulla Casilina. Nel primo locale, i malviventi hanno rubato gratta e vinci. Nel secondo, dopo avere abbattuto a picconate il muro laterale dell'esercizio, si sono introdotti all'interno, hanno svuotato alcune slot e portato via la macchina cambiamonete, che probabilmente non riuscivano a forzare.

Ammonta a 10mila euro il bottino al "Bar 58". Si tratta del terzo furto registrato dal proprietario dal 2021 a oggi, con cadenza annuale. La tecnica utilizzata dalla banda è sempre la stessa: i ladri si aprono un varco sfondando il muro e poi puntano a slot-machine, tabacchi e gratta e vinci. Si tratta di colpi pianificati, i malviventi arrivano nel cuore della notte muniti di idonei strumenti da scasso e demolizione, abbattono pareti, entrano nei locali del bar forzano le slot, prendono il denaro e poi si danno alla fuga. Forse l'altra notte non sono riusciti ad aprire la macchina cambiamonete, quindi hanno deciso direttamente di caricarla e poi dileguarsi.

Furti lampo, effettuati in tranquillità perché puntualmente i malviventi agiscono indisturbati sul retro isolato delle costruzioni, con la complicità del buio. Dopo avere colpito, i ladri si danno alla fuga utilizzando la Casilina che velocemente può condurli verso l'autostrada, in ogni direzione, o, se qualcosa va storto, verso le campagne, dove le vie sono più strette e non è difficile far sparire le tracce. Non si tratta del primo furto alle attività commerciali site sulla Casilina, che sono vulnerabili e prossime alle vie di fuga.

In particolare, il bar di Ripi è l'obiettivo immancabile di bande che stranamente utilizzano tecniche di scasso analoghe, pertanto non è escluso che si tratti sempre dello stesso gruppo di malviventi. Come abbiamo detto sono furti lampo messi a segno da esperti, che sanno quando centrare l'obiettivo senza essere scoperti. Conoscono bene le attività da colpire come l'altra notte, quando hanno raggiunto i due locali in cui rubare i gratta e vinci, forzare le slot e seminare distruzione. I colpi vengono realizzati in pochi minuti, i ladri sono veloci e ciascuno di loro è capace ad agire con celerità.