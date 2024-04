La "banda dei tabacchi" torna in azione. Un'altra attività del centro è stata presa d'assalto nella notte, poco dopo le 3. Un'operazione lampo che sembrerebbe aver fruttato un ingente bottino.

Questa volta a essere preso di mira è stato il bar tabacchi "Privilège" di via Leopardi, molto frequentato e recentemente rimodernato. Chi ha agito conosceva bene il locale, visto che l'assalto non è avvenuto dall'ingresso principale, bensì da quello secondario a cui si accede attraverso un cortile sul retro. Con un arnese da taglio, forse un flex, i balordi hanno realizzato una apertura nella saracinesca in ferro, senza toglierla completamente.

Un dettaglio di non poco conto, visto che la modalità sembrerebbe essere del tutto simile a quella riscontrata in un altro colpo ai danni di un'attività del centro.

Poi una volta dentro hanno fatto razzia di gratta e vinci, sigarette, denaro - quello rimasto in cassa e nella macchina mangiasoldi - ma anche di sigarette elettroniche, dispositivi dall'ingente valore. L'allarme è scattato subito e l'arrivo della polizia è stato repentino ma i ladri - evidentemente molto esperti - avevano già trafugato il bottino e si erano allontanati.

Non prima, però, di aver prelevato anche le telecamere di videosorveglianza interne. Gli agenti del Commissariato e i colleghi della Scientifica hanno eseguito tutte le verifiche del caso e preso visione delle telecamere di sorveglianza della zona, che potrebbero offrire dettagli preziosi per l'indagine. Il proprietario dell'attività sta quantificando la merce trafugata ma da una prima stima il bottino sfiorerebbe almeno i 50.000 euro.

Non molto tempo fa, prima dei lavori di ampliamento e ristrutturazione, la stessa attività era stata oggetto di un altro raid: in quel caso, dopo il colpo, il ladro era stato arrestato grazie alle rapide indagini e al riscontro delle impronte rilevate nel locale. Non si esclude che la banda abbia lasciato, anche in questo caso, tracce significative.

Un episodio che conferma l'interesse criminale per bar, tabacchi e locali della città. A febbraio, ad esempio, dei malviventi erano riusciti a portare via un bottino di assoluto valore assaltando un punto vendita e ricevitoria in via Garigliano: ben 16.000 euro in pochi minuti. Anche in quel caso ad "andare a ruba" erano state numerose sigarette elettroniche oltre all'incasso. E qualche giorno prima, nel mirino era finita la tabaccheria di via Pascoli: in quel caso, il colpo aveva fruttato poco più di 3.000 euro.