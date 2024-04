Bonifica dell'area circostante la Cappella ferroviaria Pio IX: al via i lavori. Intanto la società Rfi cerca i fondi per realizzare il progetto di restauro e valorizzazione redatto dall'omonima associazione, che è stato completato.

La pulizia delle aree circostanti l'edificio rappresenta l'inizio della serie di interventi da realizzare per recuperare la cappella.

La rimozione dei rifiuti e il taglio della vegetazione infestante restituiranno decoro all'area dove presto risplenderà lo storico edificio. Comunica l'opera di pulizia il presidente dell'associazione Aldo Cagnacci, che spiega: «Durante l'ultimo sopralluogo con Rfi, presente il vicesindaco Cacciarella, avevamo chiesto la bonifica dell'area intorno alla cappella. Sono iniziati i lavori con il taglio della vegetazione infestante e la raccolta dei rifiuti. I lavori in corso ci riconsegnano alla vista anche la villa, da anni in stato di abbandono. A piccoli passi, forse faremo un lungo percorso».

Ricordiamo che nella prima metà del 2023, su segnalazione dell'associazione, il Ministero ha dichiarato l'immobile Cappella Pio IX "di interesse storico-artistico particolarmente importante". Come concordato, all'associazione spettava la redazione del progetto, con l'acquisizione del parere della Soprintendenza del Ministero per i Beni e le Attività culturali. Mentre la società Rfi si impegnava a intraprendere le azioni amministrative per il reperimento dei fondi necessari ai lavori di restauro. Lo scorso febbraio, l'associazione ha provveduto a inviare a Rfi e alla competente Soprintendenza il progetto digitale. per avviare l'iter di autorizzazione a eseguire i lavori.

Sempre a febbraio, su sollecito dell'associazione e dell'Amministrazione comunale, si è svolto l'incontro tra il sodalizio, il vicesindaco di Ceprano Vincenzo Cacciarella, i dirigenti e funzionari di Rfi. Per l'occasione sono state definite le azioni da intraprendere, fra cui la pulizia e il reperimento delle risorse necessarie al restauro della cappella.