Secondo le stime dell'Istituto Superiore di Sanità un bambino su 77 presenta un disturbo dello spettro

autistico, con una prevalenza maggiore nei maschi, che sono colpiti 4,4 volte in più rispetto alle femmine, e

un trend purtroppo in crescita. Un recente studio promosso dal Ministero della Salute ha stimato la

prevalenza del disturbo dello spettro autistico nei bambini italiani di età compresa tra i 7 e 9 anni, con una

prevalenza media stimata in 13,4 casi per 1000 bambini sul territorio nazionale.



La sensibilizzazione e l'informazione sull'autismo crescono di anno in anno, grazie anche alle iniziative messe in campo nella Giornata Mondiale della Consapevolezza che si celebra il 2 Aprile.

"C'è sempre un domani" è il documentario che è stato realizzato dai Centri per l'età evolutiva del Gruppo INI

– Villa Alba, con il contributo di famiglie e mamme che hanno voluto raccontare in prima persona la propria

esperienza diretta. "Ricevere una diagnosi di autismo per i propri figli è un passaggio estremamente doloroso

da affrontare – racconta Maria Nicoletta Aliberti Responsabile dei Centri di Scienze riabilitative e

diagnostiche per l'età evolutiva del Gruppo INI Villa Alba - Da quel momento in poi la vita cambia,

innegabilmente, ma attraverso un percorso che passa innanzitutto dall'accettazione e dalla consapevolezza,

esiste la via per riprendere e ricostruire il progetto di vita dei propri figli e di tutta la famiglia. È questo il

messaggio che vogliamo lanciare con questo documentario: con la giusta assistenza e un gruppo

multidisciplinare c'è sempre un domani. Non siete soli e le nostre strutture, così come altre in Italia,

rappresentano l'opportunità di fare rete, un altro aspetto essenziale dell'assistenza".

La Giornata Mondiale della consapevolezza sull'Autismo

Nel 2007 è stata istituita la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo che si celebra ogni anno il

2 aprile ed è un'occasione importante per tenere accesi i riflettori sull'autismo. I dati sottolineano la necessità

di agevolare percorsi diagnostici e terapeutici idonei a supportare i ragazzi e le famiglie, ancora oggi spesso

disorientate e non sempre adeguatamente guidate e assistite.

L'importanza della diagnosi precoce

Una diagnosi precoce e precisa è fondamentale, ma è molto spesso un problema drammatico per le famiglie.

Lo scoglio più grande è la difficoltà che le famiglie incontrano nell'arrivare nei tempi corretti a una diagnosi

precisa. "Stimiamo – dice Aliberti - che circa il 35% arrivi in centri specializzati come il nostro dopo aver già

affrontato più consulti, non sempre necessari o congrui, e soprattutto senza una diagnosi precisa. Anche il

supporto psicologico alla famiglia è molto importante. È davvero faticoso elaborare una diagnosi di autismo

per il proprio figlio. Ma è un passaggio fondamentale per affrontare il lungo percorso della terapia. Per questo

affidarsi a centri specializzati è determinante e può cambiare davvero la vita familiare".

I Centri del Gruppo INI – Villa Alba

l Gruppo INI da 75 anni è punto di riferimento per la sanità privata ed accreditata SSN. Il Gruppo è articolato

in 10 strutture ed è presente nel Lazio ed in Abruzzo con 1.200 posti letto e quasi 2000 collaboratori. Nel

2022 i 4 Centri di riabilitazione dell'età evolutiva del gruppo INI - Villa Alba sono stati inseriti nella mappa

Servizi dedicati alla diagnosi e presa in carico delle persone con disturbi dello spettro autistico in tutte le età

della vita dell'OSSERVATORIO Nazionale Autismo-Istituto Superiore della Sanità. L'elevata specificità

dell'intervento clinico riabilitativo attuato nelle 4 sedi nel Lazio nel corso degli ultimi 20 anni e la costante

attenzione ai modelli di riferimento riabilitativi nazionali e internazionali, ha consentito di offrire al bambino

affetto da disturbo dello spettro autistico e alla sua famiglia un ambiente altamente qualificato nella ricerca

e applicazione delle migliori prassi riabilitative.