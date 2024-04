Il giorno di Pasquetta ha rischiato di finire in tragedia per un sedicenne di Strangolagalli. Il minorenne, poco prima dell'ora di pranzo di ieri, ha preso il trattore del nonno e si è messo alla guida del mezzo agricolo. Ad un certo punto, però, non è riuscito più a controllare il trattore e quando ha capito che da lì a poco si sarebbe schiantato contro un albero, è saltato giù cadendo a terra. È rimasto ferito ed è stato trasportato con un'ambulanza all'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone. Sul posto oltre al personale del 118, sono intervenuti anche i carabinieri, come da prassi in simili circostanze.

La ricostruzione

Mancava poco alle 13 quando il diciassettenne, all'insaputa dei genitori e del nonno, è salito sul trattore per fare un giro. Ha percorso un terreno scosceso e non è riuscito più a controllare il manubrio e capendo di essere in pericolo si è lanciato. Poco dopo il trattore è finito contro un albero e si è ribaltato. Quando i familiari si sono accorti di quello che era accaduto, sono subito corsi in aiuto del ragazzino. Immediatamente sono stati contattati i soccorsi. Sul posto è arrivato il personale medico che dopo le prime cure ha trasportato il ragazzino nella struttura ospedaliera del capoluogo ciociaro.

Il sedicenne è rimasto sempre cosciente, fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze.

L'arrivo dei soccorsi ha richiamato l'attenzione anche di alcuni residenti della zona che hanno temuto il peggio per il giovane ferito quando sono venuti a conoscenza della dinamica dell'incidente. Oltre al personale del 118, sono arrivati i militari per tutti gli accertamenti del caso.

I genitori e il nonno, proprietario del trattore, non si erano resi conto del gesto del minorenne, che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori.