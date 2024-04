Hanno notato una busta che si muoveva, accanto alla busta una volpe. Si sono avvicinati, in via Traversa a Pontecorvo, e hanno capito: qualcuno aveva gettato come un rifiuto un cucciolo di Yorkshire. Condannandolo a morte certa. «Siamo stati fortunati a incontrarlo, siamo felicissimi di averlo con noi a casa» ha detto ieri la signora Gianna a "La vita in diretta" su Rai Uno.

Gianna e suo marito hanno raccontato di aver trovato il cucciolo - che ora hanno chiamato Pasqualino - in una di quelle buste da granturco, con nodi stretti e lati sigillati. Impossibile per Pasqualino salvarsi. Quando hanno notato la busta muoversi si sono avvicinati, poi la scoperta. Oggi presenteranno una denuncia agli organi competenti e faranno visitare il cane da un veterinario, ma stando a quanto raccontato Pasqualino sembrerebbe essersi già ripreso grazie all'amore della sua nuova famiglia.