Un atto vandalico in piena regola, con alcuni escursionisti rimasti a piedi a causa di uno scherzo affatto divertente anzi di un gesto vile: qualcuno, infatti, ha tagliato loro le gomme dell'auto.

L'episodio si è registrato sabato, in località Cardito a Coreno Ausonio.

Secondo quanto ricostruito, alcuni cittadini ed escursionisti avrebbero deciso di lasciare le auto in un punto preciso per poi proseguire a piedi in cerca di asparagi. Una abitudine, ormai, per molti appassionati.

Una volta terminata la passeggiata nel verde, però, la scoperta: qualcuno aveva raggiunto il punto esatto in cui avevano parcheggiato le vetture, tagliando le gomme.

Immediata la denuncia presentata alle competenti autorità, che si sono messe subito al lavoro. Indagini in corso.