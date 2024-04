Ladri scatenati anche a Pasqua. Nessuna tregua per i residenti del Cassinate che pure nei giorni delle festività pasquali hanno dovuto fare i conti con bande scatenate. In un caso, oltre agli oggetti di valore, i delinquenti avrebbero portato via anche del cibo, tra cui salsicce, torte rustiche e colombe. Le abitazioni "visitate" nel weekend sarebbero state almeno tre tra San Vittore del Lazio, Cervaro e la periferia di Cassino.

Come già accaduto a Cervaro qualche ora prima, i ladri sarebbero entrati in azione anche di mattina: un cambio di strategia che preoccupa e non poco i cittadini, costretti a non lasciare più le abitazioni vuote per paura di colpi possibili a ogni ora, del giorno e della notte.

Sabato mattina, sempre a Cervaro, il colpo era sfumato per una mera casualità. I ladri avevano infatti provato a smurare la grata posta a protezione della finestra di un'abitazione in via Airella ma senza successo.

I proprietari dell'abitazione presa di mira (e non è la prima volta) avevano lasciato la casa vuota per recarsi in un rivenditore per decespugliatori a causa di un guasto improvviso, altrimenti i balordi avrebbero trovato i residenti a casa, vista l'ora. Avendo campo libero, hanno provato a forzare la grata, cercando persino di smurarla per poi entrare. Un lavoro affatto semplice. Ma l'inatteso ritorno a casa dei proprietari ha fatto saltare ogni piano.