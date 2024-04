Schianto tra un'auto e un ciclomotore, due minori trasferiti a Roma in gravi condizioni per le fratture riportate alle gambe. L'incidente è avvenuto oggi a Sant'Oliva, Pontecorvo. Per cause al vaglio dei militari dell'Arma, l'impatto tra i due mezzi è stato violento. Uno dei due minori è stato trasferito al "Gemelli" in prognosi riservata. L'altro minore al "Bambino Gesù". Conducente e passeggero della vettura, invece, al "Santa Scolastica".