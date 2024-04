Un ragazzo è rimasto ferito cadendo dall'altezza di diversi metri nel tentativo di recuperare il pallone con cui stava giocando insieme agli amici. È accaduto poco fa a Broccostella, dove il giovane si trovava per trascorrere la Pasquetta con i suoi compagni. Sul posto si è precipitata un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ragazzo al pronto soccorso dell'ospedale di Sora dove i medici hanno eseguito i primi esami radiografici e stanno valutando se trasferirlo in un altro ospedale. Dalle prime notizie trapelate il giovane non sarebbe in pericolo di vita.