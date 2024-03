Furti in abitazione anche di mattina. Ieri una banda ha colpito in via Airella, a Cervaro, poco dopo le 9.30. I ladri hanno provato a smurare la grata posta a protezione di una finestra ma non sono riusciti a completare il lavoro e sono fuggiti: ora è caccia ai criminali. Il colpo, ieri sfumato per una mera casualità, è stato tentato nella prima mattinata.

I proprietari dell'abitazione presa di mira (e non è la prima volta) hanno lasciato la casa vuota per recarsi in un rivenditore per decespugliatori a causa di un guasto improvviso, altrimenti i balordi avrebbero trovato i residenti a casa, vista l'ora. Avendo campo libero, hanno provato a forzare la grata, cercando persino di smurarla per poi entrare. Un lavoro affatto semplice. Ma l'inatteso ritorno a casa dei proprietari ha fatto saltare ogni piano. Così sono fuggiti abbandonando anche gli arnesi usati: due gli uomini fuggiti a piedi, forse con l'intervento poi di un complice in auto. E sono montate feroci, ancora una volta, le polemiche.

«Non ci sentiamo sicuri nell'intimità delle nostre case nemmeno più di mattina» hanno commentato i cittadini che abitano in zona, spaventati per l'accaduto. Immediato l'arrivo sul posto di carabinieri e polizia per poter effettuare i rilievi e stabilire la direttrice usata per la fuga, ma il lavoro non è affatto semplice.

«Non ci sono telecamere nella zona dove è avvenuto il tentato furto ieri mattina, nonostante le nostre richieste e quelle della minoranza - hanno puntualizzato dal comitato "Foresta in Comune" - L'arrivo delle forze dell'ordine è stato immediato, ma per poter risalire all'identità dei ladri e ricostruire i loro spostamenti occorrono videosorveglianza e illuminazione. Ora non siamo più sicuri neppure di mattina. L'unico modo per evitare gli "assalti" è quello di non lasciare mai le abitazioni vuote. Ecco perché le famiglie sono corse ai ripari scegliendo di uscire a turni: la priorità è far restare qualcuno all'interno affinché possa chiamare le forze di polizia in caso di necessità. Una situazione a dir poco al limite».

Vista la recrudescenza del fenomeno, soprattutto a Cervaro e a San Vittore, erano stati i due sindaci dei Comuni del Cassinate a inviare una lettera al prefetto, a cui aveva fatto seguito un incontro a cui hanno preso parte dodici primi cittadini. Un incontro in cui si è convenuto sulla intensificazione dell'azione preventiva delle forze dell'ordine con servizi di controllo del territorio - e con l'impiego di personale anche in borghese, negli orari e nei luoghi maggiormente esposti - e sull'implementazione della videosorveglianza. Presentando la novità del protocollo sul "controllo di vicinato" per coinvolgere indistintamente tutti i cittadini che vorranno prestare il loro contributo, nel rispetto delle regole definite dalle linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana.