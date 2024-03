Il tribunale del Riesame ha reso note, nella giornata di ieri, le ragioni per le quali Roberto e Mattia Toson, accusati dell'omicidio di Thomas Bricca, devono restare in carcere.

Si tratta delle motivazioni in risposta alla Suprema Corte di Cassazione, alla quale avevano presentato ricorso in ultima istanza i legali dei Toson, gli avvocati Umberto Pappadia e Angelo Testa.

Si tratta di un documento di 41 pagine, che si concludono con due passaggi fondamentali. Da un lato, il Riesame sostiene che si ravvisa il pericolo di inquinamento probatorio e di recidiva specifica, «fronteggiabili unicamente con la misura di massimo rigore».

Ancor più interessante la seconda considerazione, secondo la quale essendo iniziato il processo, «è palese la necessità che lo stesso sia tenuto al riparo da ogni possibile interferenza volta a indirizzare le fonti dichiarative», tra cui vi sono persone come l'ex fidanzata di Mattia Toson e il carrozziere egiziano, giudicati «certamente sensibili per i rapporti intrattenuti con gli imputati».

In merito alla recidiva, si fa riferimento all'elevata «capacità criminale e all'assoluta noncuranza delle regole di civile convivenza, in un contesto locale nel quale i Toson erano generalmente visti come soggetti violenti che volevano imporre il loro predominio».

Sui punti contestati dalla difesa ed evidenziati dalla Cassazione, il Riesame replica invece così.

Per quanto riguarda la mano usata dallo sparatore, il tribunale rileva come sia difficile che i testimoni abbiano potuto vedere con certezza con quale mano Mattia Toson abbia sparato, stanti la scarsa illuminazione del parcheggio, la ragguardevole distanza, la scarsa visibilità, la concitazione e lo schock del momento. Sull'altezza dei due occupanti lo scooter, si dice che il mancato rinvenimento del mezzo non consente di apprezzare le caratteristiche tecniche dello stesso (come la posizione della sella).

Alcuni frame di immagini, inoltre, fanno vedere che il casco bianco del passeggero supera quello nero del guidatore; infine, per eseguire la perizia antropometrica e stabilire l'esatta altezza di un soggetto occorre disporre di immagini che li riprendano in posizione eretta, in piedi: immagini che non esistono. Per ciò che concerne, il colore delle scarpe di Mattia e il casco usato, il Riesame obietta sulla scarsa qualità dei video, che non consentono di individuare determinati dettagli.

Gli avvocati dei Toson ora prepareranno il nuovo ricorso n Cassazione.