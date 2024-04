Sull'impianto di cremazione del cimitero di Frosinone sarà destinata una somma per realizzare uno studio di fattibilità. E verificare se la struttura possa incidere sull'inquinamento atmosferico. Durante la seduta di venerdì del consiglio comunale è stato presentato un emendamento (fuori programma) al bilancio di previsione e proposto dal consigliere Sergio Crescenzi (Fratelli d'Italia). Il consigliere di opposizione Domenico Marzi ha chiesto anche di mettere agli atti alcuni studi che ha esposto in aula su impianti di cremazione presenti in altri Paesi. «Non ci si aspetta che un impatto negativo sulla qualità dell'aria sia automatico – ha detto –, ma se è un pericolo per la salute deve essere affrontato». Dunque tutta l'aula è stata d'accordo sul fatto di esaminare l'impianto di Colle Cottorino in base a dati scientifici.

Anche se l'intervento del consigliere Teresa Petricca (Lista Ottaviani) ha riaperto la questione. La Petricca insiste sul fatto che l'impianto di cremazione alzerà l'asticella degli agenti inquinanti. E che potrebbe avere conseguenze sulla salute dei cittadini. A far rientrare la tensione è stato il presidente dell'aula Massimiliano Tagliaferri, sollecitato altresì dal consigliere di opposizione Alessandra Mandarelli, che ha interrotto l'intervento che a suo giudizio stava andando troppo fuori tema. In ogni caso l'assessore Piacentini ha assicurato che la questione sarà attenzionata della commissione ambiente, dall'assessore di riferimento e dall'intero consiglio.