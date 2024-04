Liti e discussioni per l'eredità. Un cliché, purtroppo, in molte famiglie quando sul piatto vengono messi beni da dividere in parti eque. Questioni che si sedimentano e diventano motivo di rancori che si autoalimentano: così in pochissimo tempo ci si scopre sì consanguinei, ma prima di ogni cosa nemici. Pronti a tutto pur di avere ragione.

Ed è proprio su questi binari che si sarebbero innestate discussioni e liti, prese di posizione inamovibili e insulti in una famiglia di Roccasecca.

Fino a che un giorno sarebbe spuntata pure una pistola - poi risultata falsa - ma del tutto uguale alla Beretta 92FS in uso alle forze dell'ordine. E gli equilibri sarebbero cambiati irrimediabilmente, con la denuncia dello zio, un pensionato del posto, da parte del nipote assistito - così come altri familiari - dall'avvocato Mauro Marsella. E con l'apertura di un processo a carico del settantenne per minaccia a mano armata. Processo che si è concluso nelle scorse ore con una condanna a 6 mesi, pena sospesa.

I fatti risalgono al 2020. Il pensionato, che come detto avrebbe già intavolato più di una discussione con nipoti e familiari per questioni ereditarie, nel febbraio di quattro anni fa si sarebbe recato a casa di uno dei nipoti - dove si trovavano altri parenti - per far valere le proprie ragioni. Poi, nel clou della disputa, avrebbe tirato fuori la falsa Beretta senza tappo rosso, del tutto identica all'originale.

Un episodio durissimo, a seguito del quale venne presentata una dettagliata denuncia, con l'apertura del processo in cui si sono costituiti come parte civile attraverso l'avvocato Marsella non solo il nipote, ma anche gli altri familiari presenti. L'arma, sequestrata nell'immediatezza, così come un'altra giocattolo che era a casa insieme a un fucile (vero), come richiesto dal tribunale è stata distrutta.

Il giudice Giorgio Alessio ha sposato la tesi della procura, sostenuta in giudizio anche dall'avvocato Mauro Marsella (difensore delle persone offese) e ha valutato la sussistenza dell'aggravante dell'arma perché la pistola utilizzata durante la lite - benché giocattolo - era sprovvista di tappo rosso e dunque indistinguibile dalla Beretta che utilizzano le forze di polizia. Per il pensionato è stata decisa una condanna a 6 mesi, pena sospesa. Attese le motivazioni.