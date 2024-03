Il bilancio di previsione per il triennio 2024 - 2026 è stato approvato con ventidue voti favorevoli, cinque contrari e un astenuto. Il documento contabile ieri pomeriggio ha avuto il via libera dal consiglio comunale sulla falsariga dello scorso anno. Perché, nonostante le tensioni, ancora una volta la maggioranza di centrodestra si è presentata unita. I voti contrari sono arrivati da alcuni esponenti dell'opposizione: Angelo Pizzutelli e Fabrizio Cristofari (Pd), Vincenzo Iacovissi (Psi), Armando Papetti e Alessandra Mandarelli (Lista Marzi). Andrea Turriziani (Lista Marini) ha scelto, invece, la strada dell'astensione. Mentre i consiglieri Claudio Caparrelli (Polo Civico) e Domenico Marzi (Lista Marzi) hanno abbandonato l'aula prima del voto.

Alla seduta c'erano tutti. Consiglieri della coalizione e giunta al completo con sole tre assenze registrate tra i banchi della minoranza. Inoltre, l'assessore alle finanze Adriano Piacentini, in qualità di relatore del bilancio, ha fatto propri gli undici emendamenti presentati dai consiglieri di maggioranza. Due depositati dal gruppo di Forza Italia di Maurizio Scaccia e Pasquale Cirillo (che è anche capogruppo di Frosinone Capoluogo). E nove da Anselmo Pizzutelli (Lista Mastrangeli), Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega). Soddisfatti i consiglieri che hanno portato a casa un importante risultato. Respinti, invece, gli altri tre presentati dall'opposizione «essendo ripetitivi – ha spiegato l'assessore Piacentini – e coperti già da quelli esposti dalla maggioranza».

Il documento in aula

Al quinto punto all'ordine del giorno c'era il bilancio di previsione. Il sindaco Riccardo Mastrangeli ha voluto ricordare ai presenti l'importanza di approvare il documento contabile in un contesto totalmente diverso, in riferimento all'uscita dal piano di rientro. Nei giorni scorsi, infatti, la Corte dei Conti ha deliberato sul riequilibrio finanziario dell'ente. «Quando abbiamo redatto il documento non c'era ancora la certezza dell'uscita dal piano – ha puntualizzato Piacentini – Nonostante questo abbiamo presentato una bozza di bilancio e abbiamo portato a casa un importante risultato. Dai 14 milioni di euro di fondo cassa siamo arrivati alla fine del 2023 con 24 milioni». Sulla suddivisione delle risorse nei vari settori ha aggiunto: «All'ambiente sono stati assicurati 7 milioni con circa 3 milioni e mezzo di interventi più un milione e mezzo per gli oneri cimiteriali. Poi 12 milioni per le politiche sociali. Per quanto riguarda il settore lavori pubblici ci sono 2 milioni e mezzo che insistono sul bilancio comunale oltre ai finanziamenti ricevuti dalla Regione. Per la cultura sono disponibili 400.000 euro. Infine, un milione di euro al commercio con spese di competenza del Comune pari al 50%. Riteniamo quindi di poter lavorare su un bilancio molto importante. Poi una voce a sé è stata tenuta in considerazione con un milione da destinare alla pavimentazione e a nuovi marciapiedi. Ovviamente man mano che andremo avanti si apriranno ulteriori possibilità».

Gli emendamenti al bilancio

In totale gli emendamenti presentati sono stati quattordici. Per quanto riguarda gli undici della maggioranza e integrati al documento, riguardano sostanzialmente l'incremento di fondi per la sicurezza, attività culturali e giovanili. Ma anche interventi come l'installazione di opere artistiche nella nuova piazza dello Scalo, 140.000 euro per la manutenzione dei marciapiedi di viale Michelangelo e 35.000 per quelli di viale America Latina. E ancora la realizzazione di una rotatoria in località Selva Piana e interventi di manutenzione per quella di via Jacobucci. Per quanto riguarda gli altri tre, sono stati respinti dall'aula consiliare con ventidue voti contrari e sette favorevoli. Sostanzialmente avevano ad oggetto maggiori spese per l'aggregazione, l'ordine pubblico, la sicurezza e l'introduzione di borse di studio per gli studenti.

Approvato, infine, sia il programma triennale, e il corrispondente elenco annuale 2024, delle opere pubbliche, sia quello degli acquisti di beni e servizi. Dopo la relazione dell'assessore ai lavori pubblici Angelo Retrosi sono stati accolti entrambi favorevolmente con ventidue sì, cinque no e un astenuto (Andrea Turriziani). E con ventidue sì, sei no e un astenuto (sempre Turriziani).