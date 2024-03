Omicidio di via Aldo Moro, continuano senza sosta le indagini della procura di Frosinone. Con l'arresto di Mikea Zaka, il ventitreene albanese, accusato di aver ucciso il connazionale Kasem Kasmi, 27 anni, e del tentato triplice omicidio del fratello di questi e di un'altra coppia di fratelli, cugini della vittima, le indagini della squadra mobile non si sono certo fermate. L'episodio, verificatosi in un bar affollato di gente, con tante famiglie, e in un orario di massima affluenza, ha destato profonda preoccupazione per l'efferatezza dell'esecuzione (sette i colpi esplosi). Al punto che, l'altro ieri, a Frosinone è arrivato anche il ministero dell'Interno Matteo Piantedosi a presiedere un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Una presenza che è la diretta risposta alla sparatoria avvenuta allo Shake bar.

Nel frattempo, la questura di Frosinone ha dato un'ulteriore stretta con controlli sempre più capillari che hanno interessato alcuni soggetti collegati direttamente e indirettamente alle persone coinvolte o vittime della sparatoria. L'altro giorno, in viale Napoli, è stata eseguita dagli agenti della squadra mobile con il supporto delle unità cinofile una perquisizione nell'abitazione della vittima. Un controllo che non è passato inosservato tra quanti risiedono nella zona. L'attività si ricollega alla ricerca del movente dell'omicidio, ancora non del tutto chiarito.

Prima ancora, invece, sono state fatte altre perquisizioni mirate nella zona del Casermone, come anche in altri punti della città. Perquisizioni pure nelle abitazioni di coloro che si trovavano con la vittima. E, in occasione di uno di questi controlli la squadra mobile ha rinvenuto alcuni proiettili sui quali ora si concentrano ulteriori investigazioni da parte degli investigatori, coordinati dal sostituto procuratore Samuel Amari. L'obiettivo della polizia resta sempre quello di risalire al movente dell'omicidio per chiudere il cerchio. L'arrestato, difeso dall'avvocato Marco Maietta, dal canto suo, aveva ricondotto il tutto a una disputa per una donna. Ma le modalità di quanto accaduto il 9 marzo non hanno convinto in pieno gli investigatori della squadra mobile, diretti dal vice questore Flavio Genovesi. I quattro, poi feriti dai colpi di pistola, erano entrati nel bar lasciando la macchina con il motore acceso nei pressi e si erano diretti verso il tavolo occupato da Zaka e dalla sua comitiva. Ne è nato un parapiglia, immortalato dalle telecamere di sicurezza del locale, dopo di che l'arrestato ha estratto la pistola e ha sparato almeno sette colpi di pistola, uccidendo Kasem e ferendo tre persone, di cui una si trova ancora ricoverata in ospedale. A Zaka, l'estete scorsa, erano stati sequestrati durante un'operazione di polizia 20.000 euro.

Di pari passo sono stati affidati dalla procura accertamenti tecnici che riguarderanno i telefonini in sequestro come pure la traiettoria dei colpi esplosi con una perizia balistica. Tutti elementi che andranno incrociati con quelli già in possesso degli investigatori e con l'esame autoptico. Durante, il comitato in prefettura il ministro Piantedosi, nel fare un'analisi della situazione di Frosinone, ha fatto esplicito riferimento «alla presenza di spacciatori, al traffico degli stupefacenti e all'incrocio con le occupazioni abusive». Non è un mistero, infatti, che negli alloggi Ater, abusivamente occupati e trasformati in veri e propri bunker, si spaccia a ogni ora del giorno e della notte. Non a caso nell'intensificarsi dei controlli, la questura nei giorni scorsi ha denunciato tre persone e sequestrato un po' di stupefacente e 295 euro in banconote di piccolo taglio. Qualche giorno prima dell'omicidio, a una coppia di albanesi, da poco in Italia, i carabinieri del Norm avevano sequestrato un'arma clandestina, una Glock con matricola abrasa con tanto di colpo in canna e munizionamento. Per i due era scattato l'arresto.