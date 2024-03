Solidarietà, attenzione al territorio e in maniera particolare alle persone più fragili, che più delle altre hanno bisogno di premure e gentilezza. Non è certamente la prima occasione che vede la Banca Popolare del Frusinate in prima linea con iniziative di solidarietà.

Nella settimana che precede la Santa Pasqua, come ormai accade da diversi anni e sempre riscuotendo grande successo, la Banca Popolare del Frusinate e il Frosinone Calcio, hanno prima fatto visita al reparto di pediatria dell'ospedale "Fabrizio Spaziani" del capoluogo e successivamente alla cooperativa sociale "Azzurra", sempre a Frosinone.

Momenti vissuti con gioia dai bambini ricoverati e dagli ospiti della cooperativa, che da quasi trent'anni svolge un ruolo particolarmente importante nel recupero del disagio, offrendo lavoro a persone con disabilità. Ci sono stati tanti abbracci, carezze, richieste di foto subito esaudite con gioia e disponibilità, con i presenti che non si sono mai tirati indietro dimostrando empatia e particolare sensibilità. Per la Banca Popolare del Frusinate erano presenti il consigliere Angelo Faustini, il dott. Luigi Conti, presidente della Commissione marketing, e il dott. Michele Guarcini, responsabile dell'Ufficio marketing.

Per il Frosinone Calcio spazio invece ai calciatori Luca Garritano, Riccardo Marchizza, il capitano Luca Mazzitelli, Ilario Monterisi e Michele Cerofolini. Ad accogliere la bella e colorata delegazione nel reparto di pediatria dell'ospedale "Spaziani" il primario, dott. Antonio Niccoli, con tutto il suo staff di medici, infermieri e operatori sanitari. Anche per tutti loro, che ogni giorno rendono un servizio essenziale alla collettività, un momento di svago in giornate sempre piene di emergenze. Come pure lo è stato per i genitori dei piccoli pazienti, che in una fase della loro vita piena di preoccupazione e disagio per i loro bimbi, hanno avuto modo di sorridere insieme ai propri figli per la bellissima sorpresa ricevuta. Un uovo ancor più prezioso di tutti gli altri.

Nella sede della cooperativa "Azzurra", con un'accoglienza degna della calorosa Curva Nord, era invece presente la direttrice, dottoressa Stefania Buono, accompagnata dai suoi più stretti collaboratori. Una cooperativa che offre un servizio fondamentale per il territorio, dando una possibilità a tutte quelle persone che hanno più difficoltà delle altre a trovare un'occupazione ed una strada per la loro vita. Un segno di attenzione al territorio davvero unico. Una grandissima accoglienza per il dono della Banca Popolare del Frusinate anche all'ospedale "SS. Trinità" di Sora. Il primario Di Ruzza e tutto il suo staff hanno messo in evidenza alla presenza della delegazione dell'istituto di credito e del membro del collegio sindacale dott. Antonio Altobelli, tutti i progetti futuri per migliorare il reparto di pediatria, certi del supporto della banca.

Insieme alla squadra Asd Basket Cassino la Banca Popolare del Frusinate si è poi recata nel reparto di pediatria dell'ospedale di Cassino, portando gioia e sorrisi ai piccoli presenti. Ad accoglierli c'erano il primario dott. Lombardi e la dott.ssa Cordischi. Presente anche il consigliere della Bpf, avv. Raffealla Ranaldi. Si è conclusa con le visite al "Piccolo Rifugio" di Ferentino, alla cooperativa per disabili "Il Ponte" a Pontecorvo e a Coreno Ausonio, al centro socio-educativo "Le rondini", questa meravigliosa iniziativa della Banca Popolare del Frusinate. Anche per loro è stato un momento di festa. Una piccola pausa da un lavoro pieno di responsabilità ma anche denso di soddisfazioni.

Le giornate trascorse in ospedale e nei diversi centri che ospitano persone con disabilità, sono state certamente una bella occasione di condivisione ludica, ma anche e soprattutto di riflessione, cogliendo il giusto significato dell'aiuto al prossimo. Sono state decine le uova di cioccolato consegnate e non c'è stato un solo bambino o un solo ospite che non abbia sorriso ricevendo il dolce regalo. Sono sempre momenti incredibili e la gioia è chiaramente negli occhi di chi riceve il dono ma lo è ancor di più in quelli di chi il dono lo offre. Una scommessa per gli altri, in quella che è da sempre la filosofia dell'Istituto di credito.

Non è certamente la prima occasione che vede la Banca Popolare del Frusinate in prima linea con iniziative di solidarietà. L'ennesima conferma di un profondo attaccamento al territorio per dare un segnale di crescita e sviluppo dello stesso, con uno sguardo rivolto in particolar modo ai giovani e quindi al futuro di questa terra, come ha sempre occasione di confermare il presidente della Banca, Domenico Polselli, in tutte le iniziative promosse dall'istituto di credito.