Mondo forense in lutto per la tragica scomparsa, a 47 anni, dell'avvocato frusinate Alessandro Loreto. Il professionista era stato soccorso mercoledì sera, in casa, dopo esser stato trovato in condizioni critiche dopo un tentativo di suicidio. Ma ieri il suo cuore ha cessato di battere lasciando nella disperazione i familiari, i colleghi di studio e quanti lo conoscevano. La notizia si è subito diffusa in mattina in tribunale dove molti colleghi lo hanno ricordato come un professionista serio e rigoroso. Profondo cordoglio è stato espresso anche dall'ordine degli avvocati di Frosinone.

Mercoledì era stato richiesto l'intervento dei soccorsi in casa dell'avvocato, trovato in condizioni critiche dopo un gesto stremo. Sul posto erano giunti i sanitari del 118 con l'ambulanza e l'automedica e gli agenti delle volanti della questura. L'uomo era stato ricoverato in terapia intensiva. Non si è più ripreso e ieri è avvenuto il decesso. L'ultimo saluto ad Alessandro Loreto ci sarà quest'oggi alle ore 15 nella chiesa di Sant'Antonio con la benedizione della salma. Un messaggio di cordoglio è stato espresso anche da parte dell'ordine degli avvocati di Frosinone che «partecipa alla classe forense la triste scomparsa dell'avvocato Alessandro Loreto e si stringe, a nome di tutto il foro, ai familiari».

Oltre all'avvocatura, l'altra grande passione di Alessandro era il pugilato, sport che praticava e che lo aveva visto ricoprire anche ruoli dirigenziali con l'associazione "Luigi Quadrini" di Castelliri. Ne era stato anche presidente onorario e organizzatore di diverse rassegne pugilistiche.